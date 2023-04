19.04.2023 16:41 4.383 Fitness-Influencer Julian Zietlow in Thailand verschollen: Ist er an eine Sekte geraten?

Der Berliner Fitness-Influencer Julian Zietlow soll bei einem Selbstfindungstrip in Thailand in den Drogensumpf abgerutscht und an eine Sekte geraten sein.

Von Thorben Gotthardt

Berlin - Der deutsche Fitness-Influencer Julian Zietlow (38) hat sich gemeinsam mit seiner Frau Alina Schulte im Hoff (36) ein Fitness-Imperium aufgebaut, doch Geld und Ruhm allein haben ihn offenbar nicht glücklich gemacht. Denn der Berliner soll seit Wochen in Thailand verschollen und dort womöglich in die Fänge einer Sekte geraten sein! Alina Schulte im Hoff (36) und Julian Zietlow (38) haben sich mit "BUMBUM" und "Rocka Nutrition" ein Fitness-Imperium aufgebaut. © Screenshot/Instagram/julianzietlow 18 Jahre lang waren die beiden ein Paar, mehr als sieben davon verheiratet. Zudem sind sie Eltern zweier Kinder. Doch Alina hat am vergangenen Wochenende laut einem Bericht des Schweizer Boulevardblatts "Blick" einen Schlussstrich gezogen - und das alles nur, weil Julian sich auf einen Trip der Selbstfindung begeben hatte, um den Sinn des Lebens zu finden. Denn sein persönliches Glück hatte der ehemalige Personal-Trainer von Promis wie dem Berliner Rapper Fler (41) oder Charlotte Würdig (44) anscheinend nie gefunden. Trotz seines großen Erfolges mit diversen Fitness-Programmen und der Gründung von "BUMBUM", einer Marke für Sportbekleidung und -ausrüstung, sowie dem Label "Rocka Nutrition" für gesunde Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel fehlte ihm offenbar etwas in seinem Leben. Anfangs unterstützte seine Frau ihn noch bei dem bewusstseinserweiternden Selbstfindungstrip, auf dem der 38-Jährige auch mit Psychedelika wie LSD und anderen Drogen in Berührung gekommen sein soll. Seiner eigenen Aussage zufolge habe sie ihm zu Beginn sogar noch viel Spaß dabei gewünscht. Julian Zietlow und Alina Schulte im Hoff wollten zusammen herausfinden, was sie glücklich macht YouTube-Vlog von Ferdinand Beck: Was ist der Bashar-Kult? Influencer-Kollege Ferdinand Beck soll Julian Zietlow mit Drogen in Berührung gebracht haben Influencer Ferdinand Beck (30) soll Julian Zietlows Mentor auf dem Weg zur Selbstfindung sein. © Screenshot/Instagram/vegainstrength Laut "Blick" soll alles mit einem verhängnisvollen Treffen im Jahr 2021 begonnen haben, als die Sportskanone den Influencer Ferdinand Beck (30) kennenlernte, der unter anderem den "Vegains"-Podcast betreut. Beck soll die treibende Kraft hinter Zietlows Reise zu seinem "höheren Selbst" gewesen sein. Unter der Aufsicht des 30-Jährigen habe er demnach auch erstmals bewusstseinserweiternde Substanzen konsumiert. Nach der Geburt ihrer zweiten Tochter beschlossen Alina und Julian beruflich kürzerzutreten und nahmen gemeinsam an Meditations-Zeremonien teil, wie das Blatt weiter berichtete. Julians endgültiger Absturz in den Drogensumpf soll dann bei einer Reise nach Thailand erfolgt sein - wieder war Beck involviert. Es wird spekuliert, dass der 38-Jährige sich wie sein Mentor dem Bashar-Kult angeschlossen haben könnte, der einer Sekte ähneln soll. "Viele Leute sagen, ich habe den Bezug zur Realität verloren und dass ich im Bashar-Kult versunken bin - und es ist wahr. Ich bin im Bashar-Kult", gab Beck zumindest vor einigen Tagen vor laufender Kamera in seinem Vlog bei YouTube preis. Durch diesen Kult sei er nach eigener Aussage zum Millionär geworden.

Titelfoto: Screenshot/Instagram/vegainstrength, Screenshot/Instagram/julianzietlow (Bildmontage)