Das macht Julian Zietlow alles nur für seine Kids: "Hör auf zu jammern"

Julian Zietlow (40) zieht für seine Kinder nach Dubai. © Screenshot/Instagram/julianzietlow (Bildmontage)

"Für mich steht jetzt die Scheidung an", ließ der 40-Jährige seine Follower vor einigen Wochen ergriffen in seiner Story bei Instagram wissen. Vor allem die räumliche Trennung von seinen Töchtern Lilly (8) und Liv (2) machte ihm dabei zu schaffen.

Denn die sind mit Mama Alina inzwischen nach Dubai gezogen und davon hielt Julian eigentlich rein gar nichts. "Das ist nicht meine Welt", stellte der Skandal-Influencer klar, zumal er Familie und Freunde in Berlin habe.

Mittlerweile hat sich bei dem 40-Jährigen aber offenbar ein Sinneswandel vollzogen, denn Julian weilt mittlerweile auch in der Metropole am Persischen Golf und das soll auch auf Dauer so bleiben.

"Ich ziehe jetzt nach Dubai", kündigte er in einer neuen Story bei der Social-Media-Plattform an. "Ich will zu meinen Kindern, da ist mein Bedürfnis und deren Bedürfnis meinem Mut einfach drüberzustellen", untermauerte der ehemalige Fitness-Guru.