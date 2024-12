Fitness-Influencerin entsetzt über "Bananenfrau": "Kann krasse Folgen haben"

Gießen - Kiloweise Essen zu sich nehmen und dennoch nicht satt sein? Mit diesem Phänomen beschäftigte sich kürzlich Fitness-Influencerin Lea Künzl (28). Um ihre Ausführungen zu verdeutlichen, nahm sie sich in einem aktuellen Instagram-Video ein äußerst prominentes Beispiel zur Brust.

Lea Künzl (28) ist alles andere als begeistert von der Ernährungsweise der "Bananenfrau", die mit bürgerlichem Namen Johanna Friedmann heißt. © Montage: Instagram/LeaLovesLifting_official

In besagtem Clip, den "Lealoveslifting", wie die 28-Jährige sich in den sozialen Medien nennt, kommentiert, ist die vegan lebende Content-Creatorin Johanna Friedemann zu sehen. Auf TikTok, Instagram und Co. ist sie Millionen von Menschen aufgrund ihrer Vorliebe für die tropische Gelbfrucht eher als "Bananenfrau" bekannt.

In dem kurzen Ausschnitt, den Lea kommentiert, bereitete sich Friedemann zunächst einen gewaltigen Teller mit einer gewaltigen Menge Mangold-Curry-Gemüse sowie sage und schreibe acht Kartoffelklößen zu.

Diese Mahlzeit habe sie ebenso restlos verputzt wie die im Nachgang gezeigten Reiswaffeln samt einem je gewaltigen Klecks Marmelade. Erster Kommentar der Fitness-Expertin: "Okay, krass!" Dabei blieb es jedoch nicht. Weshalb die "Bananenfrau" trotz derartiger Massen an Nahrung nicht vollends gesättigt sein kann, lag für die 28-Jährige direkt auf der Hand.

"Hier fehlt es an allem, was man braucht." Bezogen sei diese Aussage vor allem auf die Zufuhr von Fett und Proteinen. Denn von diesen beiden essenziellen Nährstoffen habe Friedemann lediglich zehn, respektive 30 Gramm zu sich genommen.

Somit sei es zwar durchaus möglich, dass man sich "vollgestopft" fühle, "satt und glücklich" könne man aufgrund einer derart einseitigen Ernährung aber niemals sein.