Follower ziehen über Influencerin her: "Such dir einen Job"

Auf Instagram zeigt sich Bella Varelis (28) gern in hübschen sommerlichen Outfits. © Screenshot Instagram @bellavarelis

Wie der Daily Star berichtete, wurde die 28-Jährige von negativen Kommentaren geradezu überschüttet.

In ihrer Instagram-Story erzählte Bella, dass ihr Vermieter eine drastische Mieterhöhung von 400 Dollar (248 Euro) vorgenommen hatte - und zwar pro Woche!

Der Preisschock traf die Influencerin so hart, dass sie gezwungen war, aus ihrer Wohnung in Sydney auszuziehen.

"Ich ziehe nicht um, weil ich es will, aber mein Vermieter hat nie etwas in dieser Wohnung repariert und will dann trotzdem die Miete erhöhen", verriet Bella.

"Das einzig Gute an dieser Wohnung war die Aussicht. Der Geschirrspüler war kaputt, die Fliegengitter waren kaputt, das obere Schloss an der Tür war kaputt, der Backofen hatte keine Symbole für die Temperatur und die Balkontür ging nie richtig zu", so die 28-Jährige.

Leider erhielt die Influencerin daraufhin jedoch nicht die mitfühlenden Antworten, die sie erwartet hatte.