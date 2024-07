Frank Zander startet nach Kopf-Operation voll durch: Das sind seine Pläne

Der Entertainer freut sich wieder, im Stadion bei Hertha BSC zu sein. © Soeren Stache/dpa

"Ich bin sehr froh, dass es dem Vadder wieder besser geht", sagte Sohn Marcus Zander (55).

"So langsam, wie die Krankheit letztes Jahr angeschlichen kam, so langsam verschwindet sie auch wieder".

Die OP im Januar sei erfolgreich gewesen. Im Herbst steht demnach eine letzte Nachuntersuchung in der Charité-Klinik an. "Für ihn geht jetzt es darum, wieder etwas fitter zu werden.

Treppen steigen, gesunde Ernährung, ein paar kleine Ausflüge und Interviewtermine, täglich an seinen Fischgemälden malen und Deutschland bei der EM die Daumen drücken - so sieht gerade sein Alltag aus. Naja, und sein geliebtes Bier sei ihm dann auch gegönnt."



Ende Dezember hatte die Familie mitgeteilt, dass bei Frank Zander Hydrozephalus diagnostiziert wurde, ein Aufstau von Gehirnflüssigkeit. Zander wurde dann Anfang Januar am Kopf operiert.

Im April kehrte der Sänger der Hertha-Hymne ins Stadion zurück.