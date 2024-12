Frank Zanders Weihnachtsfeier: Diese prominenten Helfer sind dabei!

Dieses Jahr steht das 30. Jubiläum an. Die Feier soll am 21. Dezember im Hotel Estrel in Neukölln stattfinden. 2023 hatte Zander aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Weihnachtsfeier teilnehmen können. Nun will er wieder mit dabei sein.

Erst kürzlich hatte er mit der Caritas eine eigene Stiftung gegründet - die Frank Zander Stiftung.