Radio-Queen Freddy Holzapfel ist frisch verliebt, doch es gibt ein Problem

Leipzig - Sie war die frechste Radiomoderatorin Sachsens - 21 Jahre lang quasselte Friederike "Freddy" Holzapfel (46) auf Radio Energy und PSR ins Mikro, jetzt ist sie bei SAW (10 bis 15 Uhr) on air. Was sie jedoch bislang nicht ausplauderte: Sie ist frisch verliebt, ein neuer Mann macht sie glücklich: Martin (41) aus Leipzig.