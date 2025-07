Frisch verliebt? Jessica Alba angelt sich Hollywood-Hottie

Cancún - Jessica Alba (44) datet wieder! Nachdem sie im Januar nach über 20 Jahren die Trennung von Ehemann Cash Warren (46) bekannt gab, wurde sie nun sehr vertraut mit einem anderen Mann gesichtet - und der ist kein Unbekannter in Hollywood!

Alles in Kürze

Bereits Ende Mai wurde die Oscarpreisträgerin dabei erwischt, wie sie in London einen "mysteriösen Mann" küsste.

Bilder, die dem Klatschportal " TMZ " vorliegen, zeigen die Schauspielerin am Flughafen von Cancún. An ihrer Seite: Danny Ramirez (32)!

In der Traumfabrik ist der 32-Jährige auf dem besten Weg, sich wie Alba einen Namen zu machen.

So war er an der Seite von Tom Cruise (63) in "Top Gun: Maverick" zu sehen. Zudem scheint der Schauspieler im Marvel-Kosmos einen festen Platz einzunehmen.

Nachdem er schon für den neuesten "Captain America"-Film vor der Kamera stand, dreht er aktuell "Avengers: Doomsday".