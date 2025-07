Überraschung im Block-Prozess: Tag zwei endet abrupt, Angeklagte darf nicht aussagen

Hamburg - Am Dienstag fand der (sehr kurze) zweite Verhandlungstag im Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block (52) , Partner Gerhard Delling (66) und weitere Angeklagte statt. Die Steakhouse-Erbin wollte eigentlich aussagen, doch der Tag endete abrupt.

Alles Wichtige zu dem Prozess, den Angeklagten und den Vorwürfen lest Ihr im Artikel " Christina Block vor Gericht: Darum geht's im Kindesentführungs-Prozess ".

TAG24 war im Hamburger Landgericht dabei und berichtete in einem Liveticker.

"Dass das heute nicht stattfinden kann, ist selbstverständlich für sie auch eine große Belastung. Bestimmt auch für die Kinder, die die Gelegenheit gehabt hätten, zu hören, was ihre Mutter zu sagen hat, was sie auch Ihnen [den Medien] zu sagen hat", so Block-Anwalt Bott.

Für ihre geplante Aussage habe Frau Block extra ein Foto aus dem Sommer 2021 mitgebracht, das sie gemeinsam mit ihren Kindern zeigt. "Eine Aufnahme aus glücklicheren Zeiten, kurz bevor die Katastrophe, die wir hier zu verhandeln haben, passiert ist und die Kinder in Dänemark über Nacht einbehalten worden sind, bevor die Kinder verschwunden sind."

Dieses Foto stehe sinnbildlich für das, worum es in diesem Verfahren letztlich geht: um das Wohl der Kinder und die Frage, was für sie richtig und gerecht ist.