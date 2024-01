Bitteres Silvester für Anna Heiser und ihre Familie: Beide Kinder müssen ins Krankenhaus

Konitz (Polen) - Davon, dass ein Unglück nur selten allein kommt, konnte Anna Heiser (33) sicher schon vor Silvester 2023 ein Liedchen singen. Dennoch musste sie ausgerechnet zum Jahreswechsel erneut diese Erfahrung mit ihrer Familie (durch)machen. Zwar meldete sich die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin an Neujahr mit einem launigen Instagram-Posting aus dem polnischen Konitz. Doch wer sich ihre aktuelle Story ansah, erfuhr, was wirklich passiert war.

Andernfalls dürften die Reisepläne der Heisers, die an Neujahr eigentlich von Polen nach Leipzig fahren wollen, sich wohl erledigen. Was sie dort vorhaben, verriet die 32-Jährige übrigens auch.

"Er hat jetzt eine Mittelohrentzündung. Deswegen waren wir heute Morgen wieder im Krankenhaus. Jetzt hat er auch ein Antibiotikum und wir hoffen, dass die Krankheitswelle jetzt zu Ende geht", so die Influencerin.

Alina, die im Dezember ein Jahr alt geworden ist, sollte allerdings nur der Auftakt sein. Denn mitten in der Silvesternacht hat auch Annas Sohn Leon (2) gesundheitliche Probleme bekommen.

So berichtete die Frau von Farmer Gerald (38) am 31. Dezember: "Unser Silvester bleibt ruhig, da Alina Bronchitis hat. Wir waren heute Nacht im Krankenhaus mit der kleinen Maus und hoffen, dass die Medikamente schnell anfangen zu wirken".

Sie würden am Abend in Leipzig übernachten wollen, um am nächsten Morgen nach Österreich zu fahren, um dort Geralds Familie zu treffen.

"Jetzt schauen wir, ob das überhaupt geht, wegen der kranken Kinder und werden es heute Abend spontan entscheiden", so die zweifache Mutter.

Im Instagram-Posting von Anna erfahren die Fans von all dem nichts. Stattdessen schreibt sie dort nur, dass Silvester 'anders schön' gewesen sei.

"Für das Jahr 2024 wünsche ich euch vor allem Glück und Gesundheit! Mögen alle Hindernisse auf eurem Weg besiegt werden und euch neue Chancen und Möglichkeiten eröffnen. Happy new Year, ihr Lieben", schließt Anna ihre Neujahrsgrüße.