Neue Details vor Gericht: Von dieser Rente muss Schuhbeck leben

Seitenlange Excel-Tabellen habe sie zur Auswertung für insgesamt elf Unternehmen angelegt, überall habe sich ein ähnliches Bild gezeigt: "Es ist schon aufgefallen, dass bei einem Großteil der Firmen die Forderungen der Gläubiger die liquiden Mittel teilweise deutlich überstiegen haben", gab sie über das "Schuhbeck-Imperium" vor Gericht an.

Freunde gäben ihm Geld dafür, das reiche jedoch nicht aus. "Insgesamt muss ich meine persönlichen Verhältnisse neu ordnen", so der 76-Jährige weiter.

Der Vollzug seiner Haftstrafe ist derzeit ausgesetzt. © Peter Kneffel/dpa

Der 76-Jährige hat die Vorwürfe der Anklage, die ihm unter anderem Insolvenzverschleppung und Betrug mit Corona-Hilfen vorwirft, eingeräumt.

"Das alles ist mir über den Kopf gewachsen", sagte er am zweiten Prozesstag, an dem er auch eine Erklärung über seine persönlichen Verhältnisse abgab. Er beruft sich allerdings auch darauf, sich entsprechend an die mitgeteilten Ratschläge seines damaligen Steuerberaters gehalten zu haben.

Das Geständnis, das Schuhbeck zu Beginn des Prozesses abgelegt hat, ist Teil eines sogenannten Deals zwischen allen Verfahrensbeteiligten.

Schuhbeck erwartet nun - wenn sich im Prozess nichts ergibt, was dem entgegensteht - eine Gesamtstrafe zwischen mindestens vier und höchstens vier Jahren und acht Monaten.

Darin eingerechnet sind allerdings schon die drei Jahre und zwei Monate, zu denen das Landgericht Schuhbeck bereits 2022 wegen Steuerhinterziehung verurteilt hatte. Eine solche rückwirkende Bildung einer Gesamtstrafe ist dann vom Gesetzgeber vorgesehen, wenn die Taten zeitlich so liegen, dass sie auch schon im ersten Prozess hätten angeklagt werden können.

Am zweiten Prozesstag kam die Staatsanwaltschaft Schuhbeck entgegen und beantragte "zur Prozessverschlankung" die Verfahrenseinstellung bei einzelnen angeklagten Taten - "auch weil wir es ihm hoch anrechnen, dass er sich trotz seines Gesundheitszustandes diesem Verfahren stellt". Nach Angaben seiner Anwälte ist Schuhbeck unheilbar an Krebs erkrankt und wird außerhalb des Gefängnisses behandelt. Der Vollzug seiner derzeitigen Strafe ist ausgesetzt.

Erstmeldung: 6.06 Uhr, zuletzt aktualisiert: 14.35 Uhr