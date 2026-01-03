Davidstern-Skandal in Leipzig: Darum gibt RTL Gil Ofarim Geld fürs Dschungelcamp

RTL erklärt, wieso Gil Ofarim trotz des Davidstern-Skandals in Leipzig 2021 ins Dschungelcamp einziehen darf.

Von Tamina Porada

Leipzig/München - Am Freitagmorgen verkündete RTL offiziell, wer in das diesjährige Dschungelcamp einziehen wird. Ein Name sorgt für besonders viele Diskussionen und wirft Fragen auf: Wieso darf Gil Ofarim (43) nach seinem Davidstern-Skandal nach Australien reisen?

Gil Ofarim (43) musste sich 2023 in Leipzig wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung verantworten. (Archivfoto) © Hendrik Schmidt/dpa Der Sänger veröffentlichte im Oktober 2021 ein Instagram-Video, in dem er Antisemitismus-Vorwürfe gegen einen Mitarbeiter des Leipziger Westin Hotels machte. Im Prozess am Landgericht Leipzig im November 2023 gab Ofarim dann zu, dass er gelogen hatte und entschuldigte sich bei dem Manager. Das Verfahren wurde vorläufig eingestellt, der frühere "Let's Dance"-Gewinner von 2017 fiel öffentlich in Ungnade. Wieso gibt RTL ihm im Dschungelcamp jetzt also eine zweite Chance? Promis & Stars Trauer um Volksschauspieler Walter Schultheiß (†101) "Gil Ofarim hat sich für den Vorfall rund um seine falschen Anschuldigungen juristisch verantwortet", erklärte der Sender auf Instagram. "Gleichzeitig umfasst sein Weg als Musiker und Schauspieler deutlich mehr als die damaligen Ereignisse."

Zuschauerinnen und Zuschauer kritisierten Ofarims Teilnahme auf Instagram. RTL antwortete und bezog Stellung. © Screenshot/Instagram/@ichbineinstar.rtl

Gil Ofarim will über die Vergangenheit sprechen