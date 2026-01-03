Kompletter Cast steht fest: Diese 12 Stars ziehen ins Dschungelcamp

Köln/Australien - Jetzt stehen die Kandidaten fest: RTL enthüllte am Freitagmorgen alle diesjährigen Dschungelcamp-Teilnehmer.

Moderiert wird die Staffel wieder von Jan Köppen (42) und Sonja Zietlow (57). © RTL / Pascal Bünning

Neben Mirja du Mont (49) und Umut Tekin (28), die bereits feststanden, sind außerdem dabei:

Musiker Gil Ofarim (43)

Reality-Star Eva Benetatou (33)

Reality-Star Samira Yavuz (32)

TV-Bauer Patrick Romer (30)

Unternehmerin Simone Ballack (49)

Schauspieler Hardy Krüger (57, "GZSZ")

Schauspieler Stephen Dürr (51, "Unter Uns")

Produkttest-Legende Hubert Fella (57)

Reality-Star Ariel (22)

Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher (62, "Marienhof")

Vor allem das Aufeinandertreffen zwischen Samira und Eva wird interessant. Denn: Eva hatte mit Samiras Ehemann Serkan (32) eine Affäre, machte diese auf Instagram publik.

Geredet wurde seitdem immer nur übereinander, die Dschungelmacher versprechen sich nun sicherlich eine Aussprache am australischen Lagerfeuer.

Viel zu erzählen hat bestimmt auch Sänger Gil Ofarim, der nach seinem Prozess wegen Verleumdung seinen Ruf retten will. Produkttester Hubert Fella kann sich Tipps von seinem Ehemann Matthias Mangiapane (42) holen, der selbst 2018 den fünften Platz belegte.

Für Zündstoff könnte auch Ariel sorgen. Die 22-Jährige nimmt bekanntlich kein Blatt vor den Mund, sorgte bei "Prominent getrennt" mit einer Rotwein-Attacke auf ihren Ex für Aufsehen.

Auf einen ehemaligen Sportler verzichtete RTL in diesem Jahr komplett.