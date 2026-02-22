Gil Ofarim warnt vor ekliger Abzocke: "Da will euch jemand einfach nur verarschen"

Köln - Zwei Wochen nach seinem umstrittenen Sieg im Dschungelcamp meldet sich Gil Ofarim (43) plötzlich mit einer dringenden Warnung bei seinen Fans. Offenbar soll mit dem Sänger unwissentlich richtig Kasse gemacht werden!

In einem rund zweiminütigen Video äußert sich Gil Ofarim zur neuen ohne ihn in Auftrag gegebenen Biografie. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Gil Ofarim

Mit einem kurzen Clip auf Instagram tritt der Sänger erstmals seit seiner Abreise aus Australien öffentlich in Erscheinung.

Statt einer umfassenden Entschuldigung und Rechtfertigung für seine vor Gericht entlarvten Lügen im Davidstern-Skandal geht es dem 43-Jährigen aber vielmehr darum, seine Fans vor fieser und teurer Abzocke zu warnen.

Denn: Autor Theo Meier hat offenbar eine Biografie über den amtierenden Dschungelkönig veröffentlicht. Unter dem Namen "Die Zerbrechlichkeit des Ruhms" soll inmitten der anhaltenden öffentlichen Debatte um den 43-Jährigen der ein oder andere Rubel rollen - ohne Gil selbst darüber zu informieren!

"Kauft den Quatsch nicht. Da will euch jemand einfach nur verarschen und schnell Geld machen mit der Nummer", pestet der Sänger daher in den sozialen Medien.