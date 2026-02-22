Gil Ofarim warnt vor ekliger Abzocke: "Da will euch jemand einfach nur verarschen"
Köln - Zwei Wochen nach seinem umstrittenen Sieg im Dschungelcamp meldet sich Gil Ofarim (43) plötzlich mit einer dringenden Warnung bei seinen Fans. Offenbar soll mit dem Sänger unwissentlich richtig Kasse gemacht werden!
Mit einem kurzen Clip auf Instagram tritt der Sänger erstmals seit seiner Abreise aus Australien öffentlich in Erscheinung.
Statt einer umfassenden Entschuldigung und Rechtfertigung für seine vor Gericht entlarvten Lügen im Davidstern-Skandal geht es dem 43-Jährigen aber vielmehr darum, seine Fans vor fieser und teurer Abzocke zu warnen.
Denn: Autor Theo Meier hat offenbar eine Biografie über den amtierenden Dschungelkönig veröffentlicht. Unter dem Namen "Die Zerbrechlichkeit des Ruhms" soll inmitten der anhaltenden öffentlichen Debatte um den 43-Jährigen der ein oder andere Rubel rollen - ohne Gil selbst darüber zu informieren!
"Kauft den Quatsch nicht. Da will euch jemand einfach nur verarschen und schnell Geld machen mit der Nummer", pestet der Sänger daher in den sozialen Medien.
Neue Biografie ohne Freigabe von Gil Ofarim erschienen
Es hätte in den vergangenen Wochen niemand mit ihm gesprochen und ihn darüber in Kenntnis gesetzt, eine Biografie auf den Markt zu bringen, erklärt er.
Stattdessen sei er in den jüngsten Tagen mehrfach auf die Neuerscheinung aufmerksam gemacht worden. "Mir haben so viele Leute von euch geschrieben und mir das gezeigt."
Für viel Wahrheit scheint in der mutmaßlichen Biografie aber nicht viel Platz gewesen zu sein - im Gegenteil.
Tatsächlich seien dem Familienvater zufolge viele der im Buch enthaltenen Fotos per KI erzeugt worden und absoluter Fake. "Da steht sogar etwas vom Dschungelcamp drin. Da war jemand also wirklich ganz, ganz schnell. Und die Fotos sind alle KI", amüsiert sich Gil.
Echt und deutlich glaubwürdiger dagegen sei die von ihm in Auftrag gegebene Biografie von vor fünf Jahren.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa