ALS-Komplikationen: Hollywood-Star (†53) richtet bewegende Worte an Frau und Töchter
Los Angeles (USA) - Es war ein Schock für Fans, Familie, Freunde und Kollegen: Nicht einmal ein Jahr nachdem Eric Dane seine ALS-Diagnose öffentlich gemacht hatte, ist der Hollywood-Star am Donnerstag (Ortszeit) im Alter von nur 53 Jahren verstorben. Trost könnte nun aus unerwarteter Richtung kommen - von Dane selbst!
Netflix hat ein 50-minütiges Gespräch mit dem Schauspieler veröffentlicht, der unter anderem für seine Rollen in Serien wie "Charmed – Zauberhafte Hexen", "Euphoria" und insbesondere "Grey’s Anatomy" bekannt war.
Das Interview wurde unter dem Titel "Berühmte letzte Worte: Eric Dane" hochgeladen und im November 2025 gedreht. Dabei sei klar gewesen, dass seine Worte erst nach seinem Tod an die Öffentlichkeit gelangen, teilte der Streaming-Gigant mit.
In einem schlichten Studio, ohne Zuschauer und Produktionsteam im Raum spricht Dane in dem Format in einem Rollstuhl sitzend mit heiserer Stimme über sein Leben - und wird dabei in Hinblick auf seine Frau und seine beiden Töchter sehr emotional.
"Wir lieben uns immer noch so sehr. Wir wollten nur nicht miteinander leben", sagte Dane über seine Ehe mit Schauspielerin Rebecca Gayheart (54). Das Paar hatte 2004 geheiratet, 14 Jahre später reichte sie die Scheidung ein, die aber wohl nie vollzogen wurde. Anfang vergangenen Jahres gab es Gerüchte, dass die beider wieder zueinander gefunden hätten.
"Da ist so viel Liebe. Zu der Zeit, wenn das hier irgendjemand sieht, werde ich nie eine andere Frau so sehr geliebt haben wie Rebecca. Sie ist die Mutter meiner Töchter."
Netflix-Ausschnitt von Eric Danes letzten öffentlichen Worten
Eric Dane richtet bewegende Worte an seine Töchter: "Ihr seid mein Herz, ihr seid alles für mich"
Auch an eben jene Töchter - Billie (15) und Georgia (14) - richtete der 53-Jährige bewegende Worte.
Sie sollten jeden Moment genießen und im Jetzt leben. Was für ihn die Schauspielerei war, sollen auch die Teenagerinnen für sich finden - die Liebe für etwas, das Leidenschaft weckt und Freude bereitet.
Dane betonte auch, wie wichtig gute Freunde seien und, dass man immer bis "zum letzten Atemzug" kämpfen müsse. "Billie und Georgia, ihr seid mein Herz. Ihr seid alles für mich. Gute Nacht. Ich liebe euch. Dies sind meine letzten Worte."
Seit Anfang 2024 hatte Dane Symptome der Nervensystem-Erkrankung ALS verspürt. Am Donnerstag verstarb er schließlich an Komplikationen im Zusammenhang mit der Krankheit.
Nach Jane Goodall (†91) ist er der zweite Star, der in der "Famous Last Words"-Serie von Netflix zu sehen ist. Das Format sei "eine intime und bahnbrechende Dokumentarfilmreihe, in der ikonische Persönlichkeiten der Kultur eingeladen werden, ihr letztes Interview aufzuzeichnen – ein Interview, das erst posthum veröffentlicht wird."
Titelfoto: Montage: Netflix