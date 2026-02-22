ALS-Komplikationen: Hollywood-Star (†53) richtet bewegende Worte an Frau und Töchter

Los Angeles (USA) - Es war ein Schock für Fans, Familie, Freunde und Kollegen: Nicht einmal ein Jahr nachdem Eric Dane seine ALS-Diagnose öffentlich gemacht hatte, ist der Hollywood-Star am Donnerstag (Ortszeit) im Alter von nur 53 Jahren verstorben . Trost könnte nun aus unerwarteter Richtung kommen - von Dane selbst!

Eric Dane starb im Alter von 53 Jahren. © Courtesy of Netflix

Netflix hat ein 50-minütiges Gespräch mit dem Schauspieler veröffentlicht, der unter anderem für seine Rollen in Serien wie "Charmed – Zauberhafte Hexen", "Euphoria" und insbesondere "Grey’s Anatomy" bekannt war.

Das Interview wurde unter dem Titel "Berühmte letzte Worte: Eric Dane" hochgeladen und im November 2025 gedreht. Dabei sei klar gewesen, dass seine Worte erst nach seinem Tod an die Öffentlichkeit gelangen, teilte der Streaming-Gigant mit.

In einem schlichten Studio, ohne Zuschauer und Produktionsteam im Raum spricht Dane in dem Format in einem Rollstuhl sitzend mit heiserer Stimme über sein Leben - und wird dabei in Hinblick auf seine Frau und seine beiden Töchter sehr emotional.

"Wir lieben uns immer noch so sehr. Wir wollten nur nicht miteinander leben", sagte Dane über seine Ehe mit Schauspielerin Rebecca Gayheart (54). Das Paar hatte 2004 geheiratet, 14 Jahre später reichte sie die Scheidung ein, die aber wohl nie vollzogen wurde. Anfang vergangenen Jahres gab es Gerüchte, dass die beider wieder zueinander gefunden hätten.

"Da ist so viel Liebe. Zu der Zeit, wenn das hier irgendjemand sieht, werde ich nie eine andere Frau so sehr geliebt haben wie Rebecca. Sie ist die Mutter meiner Töchter."