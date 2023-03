GNTM-Kandidatin Cassy: Diese traurige Geschichte steckt hinter ihrer Haarfarbe

Hamburg - "Haare sind alles, Leute!", verkündete die GNTM -Kandidatin Anna Celina "Cassy" Cassau (23) jetzt ihr Motto in einem ersten YouTube -Video.

Cassy (23) kämpft aktuell um den Titel bei "Germany's Next Topmodel". © Screenshot Instagram/cassyccassau (Bildmontage)

Darin sprach die Hamburgerin aber nicht nur darüber, wieso sie sich bei "Germany's Next Topmodel" beworben hatte und über ihre anschließende Zeit in der Villa, sondern beantwortete dazu auch sehr persönliche Fragen: "Wie kam es, dass du dir deine Haare wieder orange gefärbt hast?", lautete etwa eine Nachfrage ihrer Fans, auf die Cassy in dem Video näher einging.

Denn eines ist klar: Mit ihrer knalligen Haarfarbe sticht Cassy auch neben den anderen Kandidatinnen definitiv hervor. Beim berühmten GNTM-Umstyling hatte Cassy noch verkündet: "Am schlimmsten wäre für mich, wenn ich so was Natürliches kriegen würde."

Ein Wunsch, dem die Stylisten tatsächlich nachkamen: Der Farbton blieb, wurde nur etwas heller und leuchtender.

Doch hinter Cassys Wunsch nach der besonderen Haarfarbe steckt nicht etwa Gewohnheit, sondern eine sehr persönliche Geschichte, wie sie in dem Video weiter verriet ...