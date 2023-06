Golfballgroßer Tumor entfernt: Ehefrau von Oli P. verfasst Jahre nach OP ergreifende Zeilen

Inzwischen können Oli P. (44) und seine Ehefrau in der Sonne entspannen. © Montage: Screenshot/Instagram/oli.p_offiziell

Viele kennen Oli als Entertainer auf der Bühne. In den vergangenen Jahren gab es jedoch auch dunkle Momente in seinem Leben. Momente, in denen er an der Seite seiner kranken Frau den Starken mimen musste.

Pauline postete zum gestrigen Gedenktag eine Bilderreihe. Auf vielen Bildern zeigte sie sich und gab einen privaten Einblick in ihre Zeit im Krankenhaus.

"Meine Diagnose Hirntumor hat mein Leben in den letzten 2,5 Jahren auf den Kopf gestellt. Ich bin nicht lebensbedrohlich erkrankt, aber auch nicht gesund. Körperlich und psychisch", erläutert die Erkrankte ihre Situation. Seit ihren Zwanzigern wisse sie um den Tumor, dieser musste 2020 umgehend entfernt werden.

Eine Operation am Gehirn ist immer mit einem Risiko verbunden. Und so wusste auch Oli, dass seine Frau nach dem Eingriff im Rollstuhl sitzen und ein Pflegefall sein könne. Glücklicherweise verlief die Operation am 3. März 2020 gut, der Tumor sei gutartig gewesen.

Doch die zwei Jahre nach dem Eingriff seien alles andere als freudig gewesen, erklärt Pauline.