"Goodbye Deutschland"-Fürst stellt 40 Jahre jüngere Freundin bloß: "Große Liebe ist was anderes"

"Goodbye Deutschland"-Star Fürst Heinz zu Sayn-Wittgenstein (69) ist zurück auf Mallorca. © RTL / 99pro

Denn mittlerweile ist der 69-Jährige mit der 40 Jahre jüngeren Elessandra Nunes de Melo (29) zusammen! Doch die Brasilianerin, die eine zehnjährige Tochter mit in die Beziehung gebracht hat, scheint nicht so richtig in der Gunst des Fürsten zu stehen.

"Ich weiß nicht, ob die große Liebe je da war", so der TV-Auswanderer. Er fühle sich zwar für Elessandra und ihre Tochter verantwortlich, "aber große Liebe ist was anderes".

Und Heinz setzt sogar noch einen drauf. Denn als er sich eine Villa zeigen lässt, ist er sich nicht sicher, wer mit ihm dort einziehen würde: "Es kommt drauf an, welche Lebensgefährtin mit mir kommt."

Immerhin kenne er zwei, drei oder sogar vier Möglichkeiten. "Ich glaube, sogar fünf, aber ist egal. Die mögen mich alle, und ich muss halt entscheiden irgendwann."