Hochzeit von Malle-Stars Peggy Jerofke und Steff Jerkel auf Eis: Das steckt dahinter!

Die Ehe-Sause soll so gigantisch werden, dass sich die Gäste dafür sogar extra Urlaub nehmen müssten. "Die Hochzeit wird einfach nur krass, das kann ich euch versprechen. So etwas gab es noch nie", ist sich der Wahl-Mallorquiner sicher.

Ob ihre Tochter Josephine bei der angepeilten Hochzeit wirklich auf einem Pferd angeritten kommt, um die Ringe zu bringen? © Instagram/peggyjerofke (Screenshot)

Was die konkreten Planungen für den möglichen Ablauf angeht, da hüllt sich Peggys Verlobter noch in Schweigen. Zuletzt gingen die Vorstellungen der beiden, wie sie in den Hafen der Ehe einkehren wollen, doch noch deutlich auseinander.

"Mein Traum ist es ja, auf einer Riesenjacht zu feiern, mit DJ und Freunden in ganz lockerer Atmosphäre", erklärte Steff kürzlich. Circa 250.000 Euro wolle er in die Hand nehmen, um den Tag unvergesslich werden zu lassen.

Seine Zukünftige hält von den Protz-Plänen ihres Gatten in spe nichts. Laut dem Familienvater stellt sich die 47-Jährige das Event ganz anders vor. "Peggy würde gerne [sehen], dass unsere Tochter Josephine auf dem Pferd angeritten kommt - mit den Ringen."

Außerdem würde die Gastronomin viel lieber auf einer Finca oder in einer anderen schönen Location feiern statt auf hoher See. "Das gibt bestimmt noch so schwere Diskussionen", befürchtet Steff, der inständig hofft, sich am Ende durchsetzen zu können.