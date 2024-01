Grausame Gewalt-Schilderungen: Leylas bester Freund packt Details über ihre Ex-Beziehung aus

Dschungelcamp-Teilnehmerin Leyla Lahouar (27) führte jahrelang eine toxische Beziehung. Ihr bester Freund erzählte nun in einem RTL-Interview einige erschreckende Details. © RTL

Wenn Leylas Dschungel-Begleitung Lucca Brandstädter über ihre ehemalige Partnerschaft spricht, läuft es einem unmittelbar eiskalt den Rücken herunter. Schläge, Freiheitsberaubung und sogar Mordversuche kamen bei einem aktuellen RTL-Interview jetzt unter anderem zur Sprache.

In einem Gespräch mit Mitcamperin Kim Virginia Hartung (28) öffnete sich Leyla mutig allen TV-Zuschauern. Sie erzählte von Schlägen ihres Ex-Freundes und welch traumatische Erfahrung dieser Lebensabschnitt für sie gewesen sei.

Darauf angesprochen erklärt ihr bester Freund, wie schwer die Situation auch für ihn sei. "Leyla ist wie eine Schwester für mich", berichtet Lucca.

Er weiß, dass beispielsweise die Dschungelprüfungen, in denen Leyla in einen Sarg oder in einen engen dunklen Raum geschlossen wurde, sie triggern – gerade vor dem Hintergrund, dass ihr Ex-Partner Ähnliches mit ihr getan hat. "Sie wurde zum Beispiel stundenlang im Schrank eingesperrt und nicht rausgelassen - und das sind nur kleine Beispiele", schildert Lucca die grausamen Vorfälle.

Doch das war noch lange nicht alles!