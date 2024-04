Große Trauer: TikTok-Star im Alter von 29 Jahren gestorben

New York - Erst im vergangenen Jahr hatte sie ihr Regie- und Schauspieldebüt, jetzt ist alles vorbei. Mit 29 Jahren ist TikTok-Star Eva Evans gestorben.

Mit 29 Jahren verstarb Eva Evans kurz nach ihrem Schauspieldebüt. © Screenshot Instagram/itsevaevans

Dies teilte die Schwester des Tiktok-Stars Lila Sonntag auf Instagram mit.

"Gestern hat meine Familie die Nachricht erhalten, dass unsere süße, fabelhafte, kreative, fürsorgliche und witzige Eva, meine wunderschöne Schwester, gestorben ist", so Lila.

Nähere Informationen zu den Umständen des Todes sind bisher nicht bekannt. Nach 24 Stunden befinde sich Lila immer noch in einem Kreislauf aus Verleugnung und Akzeptanz. Sie weiß daher, wie unglaublich und schwer die Nachricht zu verarbeiten wird.

Vor kurzem hatte die 29-Jährige ihr Schauspieldebüt. In der Serie "Club Rat" geht es um eine selbstsüchtige Influencerin, die wieder versucht, in die New Yorker Dating Szene einzusteigen, nachdem ein Video ihrer Trennung viral gegangen war. Zu sehen war Eva dort neben den Schauspielerinnen Noa Fisher (23) und Marcela Evelina (27).