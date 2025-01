Großzügige Geste: Popstar gibt Barkeeperin fünfstelliges Trinkgeld!

An Heiligabend arbeitete die 36-jährige Renee Brown in ihrem Zweit-Job in einer Bar, unsagbar traurig darüber, die Feiertage nicht mit ihrer kleinen Tochter verbringen zu können.

Emotional, aber überglücklich reagiert sie auf die großzügige Geste des Popstars. © Screenshot/Facebook/ Renee Brown

Unglaublich emotional reagierte die alleinerziehende Mutter auf die großzügige Geste: "Ich brach sofort in Tränen aus." An Weihnachten nicht zu Hause sein zu können, wäre so schon sehr emotional für sie gewesen, diese unglaubliche Summe an Trinkgeld war schließlich die Krönung des Ganzen.

Wie Renee Brown weiter verriet, seien die letzten Jahre für sie nicht leicht gewesen, als alleinerziehende Mutter hätte sie niemanden, auf den sie sich verlassen könnte und mit ihren zwei Jobs hatte sie kaum Zeit für ihre Tochter.

Das Trinkgeld würde ihr nun helfen, wieder etwas auf die Beine zu kommen, gleichzeitig wolle sie es ansparen, um ein eigenes Unternehmen zu gründen.

"Die Dinge waren äußerst schwierig, und das war wirklich ein Segen, den ich nicht vollständig in Worte fassen kann", schwärmte sie über die gute Tat des Rappers.