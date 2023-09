Gülcan Kamps will ruhige Minute ohne Kind genießen, plötzlich hat sie Tränen in den Augen

Statt - wie üblich - einen Strohhalm hatte Gülcan Kamps plötzlich sechs Strohhalme im Kaffee. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Gülcan Kamps

Eigentlich wollte die Frau von Kamps-Erbe Sebastian nur ihren Kaffee genießen und sich mit dem klassischen "#Mamiupdate" kurz bei ihren Fans melden.

Einziges Problem: Baby-Kamps! Das Kind der 41-Jährigen hatte dabei allerdings anderes im Sinne und sorgte kurzerhand dafür, dass sich Mama Gülcan binnen weniger Minuten noch einmal neu in ihr Kind verliebe.

Ausschlaggebend für die Freudentränen, die Gülcan eigenen Angaben nach kurzzeitig verdrückt hatte, war das Adlerauge ihres Kindes.

"Das hat gerade wirklich gesehen, dass ich diesen Kaffee ohne Strohhalm trinke und hat mir sofort einen gebracht", so die stolze Mama.

Doch damit nicht genug! Innerhalb kürzester Zeit schleppte der Nachwuchs nicht nur einen zweiten, sondern auch die Strohhalme Nummer drei, vier und fünf an und platzierte sie in der Tasse der Quasselstrippe. "Musste gerade richtig weinen. So süß fand ich das. Wie kann man denn so süß sein und empathisch", bekam sich die Moderatorin nicht mehr ein.

Dass es sich dabei jedoch um umweltschädliche Varianten aus Plastik handelte, lassen wir an dieser Stelle einmal unkommentiert.