Gülcan Kamps verrät: Das ist das Erfolgsrezept von "My Style Rocks"

Köln/Istanbul - Die Fashion-Show "My Style Rocks" hat es innerhalb kürzester Zeit zum viralen Hit geschafft. Wie die Sendung so erfolgreich werden konnte, verrät nun Moderatorin Gülcan Kamps (42).

Gülcan Kamps (42) steht seit Oktober 2024 für die Fashion-Show "My Style Rocks" vor der Kamera. © Monika Skolimowska/dpa

Die 42-Jährige weiß ganz genau, wie der Hase im harten TV-Business läuft - schließlich war Gülcan zwischen 2003 und 2010 das Gesicht und Aushängeschild von Musiksender Viva.

Was sie in dieser Zeit gelernt hat: Nichts ist wichtiger, als Spaß bei der Arbeit zu haben und das den Zuschauerinnen und Zuschauern auch zu zeigen. Und genau das sei auch das Erfolgsrezept bei "My Style Rocks", offenbart Gülcan.

"Die Show macht einfach Spaß zu schauen. Und mir macht es Spaß, sie zu moderieren", berichtet die Moderatorin gegenüber "Promiflash" und betont: "Wir machen Unterhaltung!"

Eine Sichtweise, der wohl nicht alle Zuschauerinnen und Zuschauer zustimmen würden - ganz im Gegenteil: Insbesondere Modedesigner Harald Glööckler (59) steht durch seinen derben Umgangston und die harten Kommentare gegenüber den Kandidatinnen immer wieder in der Kritik.