Zweites Kind im Anflug? Gülcan Kamps gibt Baby-Update

Gülcan Kamps (40) musste lange warten, bis sie ihr erstes Kind bekam. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/guelcankamps

"Gestern hatte ich meinen Routinecheck bei meinem Gynäkologen. Alles ist gut und jetzt habe ich auch die medizinische Gewissheit, dass (wenn der liebe Gott es so will) wir ein weiteres Kind bekommen können", teilte die VIVA-Ikone ihren rund 455.000 Followern in einem Instagram-Beitrag mit.

Und so wie es sich anhört, gibt es diesbezüglich auch schon einen konkreten Plan. Denn obwohl der erste Weg zu ihrem Wunschkind wirklich nicht einfach gewesen sei, freue sie sich sehr auf das zweite Mal. "Ich drück trotzdem mal beide Daumen ☺️", schrieb die 40-Jährige noch dazu.

Zudem machte sie allen anderen Frauen Hoffnung, was das Thema Kinderwunsch angeht. Auch wenn es oft mit Trauer und Ungewissheit verbunden sei, "wenn man am Ziel ankommt, hat sich jede Träne gelohnt."

Sie bekomme unzählige Nachrichten von Frauen, die sich ein Kind wünschen. Diese würden gerne wissen, wie sie es geschafft habe.

"Solange medizinisch alles ok ist und ganz egal wie wahrscheinlich (statistisch) euer Wunsch in Erfüllung gehen könnte… Never give up [Anm.d.Red.: Gib niemals auf]", erklärte Gülcan weiter.