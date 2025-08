Hallervorden feiert demnächst 90. Geburtstag - und steht wieder im Rampenlicht

Dieter Hallervorden (89) spielte in Filmen wie "Sein letztes Rennen" und "Honig im Kopf" mit. © Jens Kalaene/dpa

Er werde die Hauptrolle in Molières "Der eingebildete Kranke" spielen, teilte sein Berliner Schlosspark Theater mit.

Die Premiere ist an Hallervordens 90. Geburtstag (5. September).

Er habe für diesen besonderen Anlass selbst eine neue Fassung und Übersetzung erstellt, die auch den Titel angepasst habe.

Hallervorden, der in Dessau geboren wurde, schrieb in den 70er-Jahren mit Sketchen in "Nonstop Nonsens" Fernsehgeschichte und spielte in Filmen wie "Sein letztes Rennen" und "Honig im Kopf" mit.