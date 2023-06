Sorge um Hanna Secret! Pornostar verfasst kryptische Zeilen

Hanna Secret (27) meldet sich mit nachdenklichen Worten bei ihren Fans. © Fotomontage: Instagram/hannasecret, YouTube/Hanna Secret

Normalerweise versorgt Hanna ihre Community jeden Sonntag mit einem schlüpfrigen Video. Schließlich ist die 27-Jährige, die seit rund fünf Jahren in der Porno-Branche tätig ist, Expertin, wenn es um die Themen Liebe und Sex geht.

Doch dieses Wochenende mussten die Nutzer auf ihre Expertise verzichten - stattdessen meldete sich die Norddeutsche mit einer besorgniserregenden Nachricht bei ihren Fans: Sie hat sich eine YouTube-Auszeit genommen.

"Gerade passiert in meinem Leben ziemlich viel und ich muss erst mal sehen, wie ich selber damit klarkomme", erklärte Hanna den Grund für ihre Social-Media-Abstinenz via YouTube. In dem Video zeigte sie sich nicht persönlich, sondern veröffentlichte nur ihr Statement.

Demnach habe sie in den vergangenen Wochen viel "privaten Struggle" durchlebt. "Im Leben läuft leider nicht immer alles nach Plan. Auch wenn man versucht, so gut es geht, sein Leben zu planen", gab sich die Pornodarstellerin ungewohnt nachdenklich. Sie wolle sich erst einmal Zeit für sich nehmen. "Es hat sich was verändert, was ich erst mal mit mir selber ausmachen will", machte sie deutlich.

Was sie so sehr belastet? Das wollte Hanna erst mal für sich behalten. Die Fans sollen ihren "Spekulationen freien Lauf lassen", appellierte sie. Auf ihren Job werde die Auszeit jedoch keine Auswirkungen haben.