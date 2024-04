Hape Kerkeling bekommt besonderen Preis: In dieser Stadt wird der Komiker geehrt

Hape Kerkeling (59) ist zum "Düsseldorfer des Jahres" ausgezeichnet. © Britta Pedersen/dpa

"Mit Düsseldorf verbindet er vor allem eines: Heimat", teilte die Rheinische Post Mediengruppe am Montag anlässlich der Preisverleihung mit. Fast drei Jahrzehnte lang wohnte der 59-Jährige den Angaben zufolge in Düsseldorf und sei der Stadt noch immer sehr verbunden.

Als "Düsseldorfer des Jahres" wurden am Montagabend unter anderem auch die Musiker der Punkband Broilers sowie die Amputierten-Fußballer von Fortuna Düsseldorf geehrt.

Der Preis wird in verschiedenen Kategorien verliehen, wie Wirtschaft, Sport, Kultur oder Ehrenamt - an Menschen, die sich in und um Düsseldorf besonders verdient gemacht haben.

Hape Kerkeling war in Recklinghausen zur Welt gekommen. Seine später verfilmte Autobiografie "Der Junge muss an die frische Luft" erzählt von seiner Kindheit im Ruhrgebiet.

Berühmt wurde Kerkeling vor allem als Komiker: Als Verwandlungskünstler schuf er Figuren wie die schmierige Journalistenparodie Horst Schlämmer, die prätentiöse Schlagersängerin Uschi Blum oder den kurzsichtigen Siegfried Schwäbli.