Schock-Geständnis von Hape Kerkeling! Deshalb dachte er eines Tages an Selbstmord

Köln - Entertainer Hape Kerkeling (59) hat offenbar gewaltigen Redebedarf! Nach dem Einblick in die heimlichen Pläne des WDR berichtet der TV-Liebling nun von einer traumatischen Zeit, in der er sogar Todesangst hatte.

TV-Star und Entertainer Hape Kerkeling (59) gewährte mit den jüngsten Aussagen einen ganz tiefen Blick in sein Leben der 80er-Jahre. © Britta Pedersen/dpa

Die Rede ist dabei von den 1980er-Jahren und dem 23-jährigen Hape, der sich in der holländischen Hauptstadt Amsterdam in seinen Ex-Freund Duncan (†) verliebt.

Die Großstadt galt damals als Mekka für Homosexuelle. Innerhalb kurzer Zeit wird dem Showmaster der Kopf verdreht - bis zu einem Tag, an den sich der 59-Jährige bis heute lebhaft erinnert.

Schuld daran war AIDS! Im Gespräch mit BILD denkt er noch einmal an die damalige Zeit und ein emotionales Telefon mit seiner damaligen besseren Hälfte zurück.

Die hatte sich nämlich mit dem Virus infiziert und so die Angst auch in Hape Kerkeling geweckt. "Innerlich gehe ich täglich und nächtlich durch eine einsame Hölle. Ich verbrenne. Wie Zunder tobt ein Feuer in mir", dachte er vor seinem eigenen AIDS-Test.

Sogar an Selbstmord habe der TV-Star gedacht! "Da habe ich den Gedanken gehabt, einfach den nächsten Brückenpfeiler zu rammen", schreibt er in seinem Buch "Gebt mir etwas Zeit".