Neues EM-Trikot: Das sagt Harald Glööckler zum pink-lila Outfit!

Zu den neuen Trikots bezieht Harald Glööckler (59) eine klare Position. © Jens Kalaene/dpa

"Die Farben und der Schnitt gefallen mir gut", sagte Glööckler der Deutschen Presse-Agentur. "Es sorgt auf jeden Fall für Aufmerksamkeit."

Dass das Trikot allerdings sinnbildlich für ein insgesamt modebewusstes Deutschland stehen könnte, so weit wolle er nicht gehen. "Es ist aber wichtig, neue Wege zu gehen. Alles ist im Wandel", meinte der Designer.



Die deutsche Mannschaft spielte zum EM-Auftakt gegen Schottland (5:1) in weißen Trikots und tritt nun am Mittwoch (19. Juni) gegen Ungarn in Stuttgart in Pink-Lila an.

Die neuen Trikots waren im März vorgestellt worden. Das Auswärtstrikot, über das in den sozialen Medien vielfach diskutiert wurde, entwickelte sich laut Ausrüster Adidas in den folgenden Wochen zum "Bestseller".