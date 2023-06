Mit 82 Jahren! "Harry Potter"-Star nackt auf dem Vogue-Cover!

London (Großbritannien) - Pomona Sprout kann nicht nur Kräuterkunde! "Harry Potter"-Darstellerin Miriam Margolyes ziert im Juli das Cover der britischen Vogue - und das oberkörperfrei mit 82 Jahren! Die Schauspielerin beweist wieder einmal, wie jung sie sich immer noch fühlt, berichtet aber auch, was sie an ihrem Körper so gar nicht mag.