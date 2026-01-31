Hat mächtig Eindruck hinterlassen: Mariah Carey ist "Person des Jahres"

Los Angeles - Vor der Grammy-Gala ist US-Sängerin Mariah Carey (56) von der Stiftung MusiCares als "Person des Jahres" 2026 geehrt worden.

Mariah Carey (56) wurde für ihre Einsatzbereitschaft mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet. © MICHAEL TRAN / AFP

Die Wohltätigkeitsorganisation der Recording Academy, die als Dachverband der US-Musikbranche die Grammy Awards vergibt, würdigte die fünfmalige Grammy-Gewinnerin für ihre herausragende musikalische Karriere und ihr langjähriges soziales Engagement.

Carey lief in einem schwarzen, teilweise durchsichtigen Abendkleid mit glitzerndem Diamantenschmuck über den roten Teppich.

Zahlreiche Stars wohnten der Benefiz-Gala als Gäste oder mit Auftritten bei, darunter Jennifer Hudson (44), Kesha (38), Laufey (26), John Legend (47), Adam Lambert (44), Charlie Puth (34) und die Foo Fighters.

Der Erlös der Veranstaltung fließt traditionell an Programme zur Unterstützung bedürftiger Musikschaffender – etwa in den Bereichen Suchtprävention, finanzielle Nothilfe und medizinische Versorgung.