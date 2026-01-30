Trauer um "Kevin allein zu Haus"-Star: Catherine O’Hara überraschend verstorben!

USA - Schauspielerin Catherine O’Hara ist im Alter von 71 Jahren überraschend verstorben!

Catherine O’Hara ist im Alter von 71 Jahren gestorben. © FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Wie TMZ und weitere US-Medien übereinstimmend berichten, ist die bekannte Charakterdarstellerin am Freitag gestorben.

Die gebürtige Kanadierin prägte jahrzehntelang die Film- und Fernsehlandschaft.

Einem größeren Publikum wurde sie schon 1988 in dem Film "Beetlejuice" bekannt. Unvergessen bleibt ihre Darstellung der Mutter von Macaulay Culkin in den Filmen "Kevin allein zu Haus" (1990) und "Kevin allein in New York" (1992).

Mehr dazu in Kürze!