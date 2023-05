Haus von Ex-RB-Leipzig-Stürmer Kluivert ausgeraubt: Freundin verletzt!

Valencia/Leipzig - Vermummte Männer haben am Mittwochabend das Haus des ehemaligen Leipziger Fußball-Profis Justin Kluivert (24) in Spanien ausgeraubt und dabei auch dessen Freundin leicht verletzt.

Das Paar lebt in einem Viertel, in dem in der Vergangenheit bereits mehrfach Häuser von Valencia-Spielern ausgeraubt worden waren.