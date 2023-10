Lungenfibrose: "General Hospital"- und "Lost in Space"-Star ist tot

Traurige Nachrichten aus Massachusetts: Der frühere Hollywood-Star Mark Goddard ist im Alter von 87 Jahren an den Folgen einer Lungenfibrose verstorben.

Von Niklas Perband

Los Angeles/Duxbury - Traurige Nachrichten aus Massachusetts: Der frühere Hollywood-Star Mark Goddard ist im Alter von 87 Jahren an den Folgen einer Lungenfibrose verstorben. Der Schauspieler war durch seine großen Rollen in Serien wie "General Hospital" oder "Lost in Space" berühmt geworden.

Mark Goddard (l.) am Set der originalen "Lost in Space"-Serie. Der Schauspieler verstarb i Alter von 87 Jahren. © Montage: IMAGO / Everett Collection, AFP/Frazer Harrison Über die Facebook-Fanseite "LOST IN SPACE Remastered Blu-ray Disc Edition" wandte sich seine Frau, Evelyn Pezzluich, am Freitagabend (Ortszeit) an seine Fans. "Es tut mir so leid, euch mitteilen zu müssen, dass mein wunderbarer Ehemann am 10. Oktober verstorben ist", hieß es in dem Statement. Nur wenige Tage nach seinem 87. Geburtstag sei er wegen einer Lungenentzündung ins Krankenhaus gebracht worden. "Wir waren voller Hoffnung, als er in ein Rehabilitationszentrum verlegt wurde, doch dann stellten die Ärzte fest, dass er eine Lungenfibrose im Endstadium hatte, für die es keine Heilung gibt", führte Pezzluich den traurigen Post fort. Promis & Stars Kontrollverlust, Früchte und Gespenster: Neue MDR-Show konfrontiert Stars mit größten Ängsten Zuletzt wurde Goddard in einem Hospiz gepflegt. Er habe "friedlich und in Würde" sterben können, erklärte seine Frau. "Seine Kinder und ich hatten die Gelegenheit, unsere Liebe auszudrücken und uns zu verabschieden." Emotional fragte sie sich in ihrer Mitteilung, "wie ich es verdient habe, 33 Jahre mit einem so liebevollen, sanften und gutaussehenden Mann zu verbringen, der mich so oft zum Lachen brachte."

Evelyn Pezzluich machte Mark Goddards Ableben auf Facebook publik

Mark Goddards hatte Hollywood schon lange hinter sich gelassen