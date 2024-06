"Ich bin gebrochen": Anni The Duck beendet ihre Karriere!

Madeira - Nach Bekanntwerden der schwerwiegenden Vorwürfe gegen YouTube -Star und Streamerin Anni The Duck kündigte diese nun an, ihre Karriere bis auf Weiteres beenden zu wollen.

Stand nach den heftigen Vorwürfen massiv unter Beschuss: Anissa Baddour (26, bekannt als Anni The Duck) will sich nun eine Auszeit nehmen. © Screenshot/YouTube/Anni the Duck

In den vergangenen Wochen löste der Skandal um den Social-Media-Star Anni The Duck, mit richtigem Namen Anissa Baddour (26), ein wahres Influencer-Beben in Deutschland aus. Immer mehr pikante Einzelheiten kamen infolge ans Tageslicht.

Auf X veröffentlichte die 26-Jährige ein Statement, indem sie ankündigte, ihre Online-Karriere zu beenden.

Werbe- und Vertragspartner zogen die Reißleine: Projekte und Drehs wurden gecancelt! Sieben Freelancer, die für Anni The Duck tätig waren, stehen nun ohne Jobs da.