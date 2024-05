Missbrauch, Terror, Tierquälerei: Schwere Vorwürfe gegen Influencerin Anni the Duck

Madeira - Am vergangenen Wochenende wurden schwere Vorwürfe gegen die Influencerin "Anni the Duck" (26) erhoben. Zuerst hatte Streamerin "Mowky" über ihre Influencer-Kollegin gesprochen und erste Vorwürfe vom Stapel gelassen. Später sprach Annis Ex-Freundin "Reved" (23) in einem fast 40-minütigen Statement über den emotionalen Missbrauch, den sie während ihrer Beziehung erfahren habe.

"Ich habe durch ihren anhaltenden Psychoterror eine Nervenkrankheit, chronische Spannungsschmerzen und Stressausschlag am ganzen Körper entwickelt, habe regelmäßig Panikattacken und Ohnmachtsanfälle. (...) Es gibt keine 2 Seiten bei Missbrauch und es gibt nichts mehr privat zu klären, höchstens rechtlich", so die Influencerin auf X.

Bereits am Samstag wurden die ersten Vorwürfe im Stream von "Mowky" laut. Sie hatte sich öffentlich von "Anni" distanziert und fasste das Ganze in einem Tweet zusammen.

Die Influencerinnen "Reved" (23) und "Anni the Duck" (26) waren für eineinhalb Jahre in einer Beziehung. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Revedtv / IMAGO / Panama Pictures

Denn Anni und sie waren insgesamt eineinhalb Jahre in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung, in der Toni emotionalen Missbrauch erfahren habe.

Vor zehn Monaten hatte sich die Streamerin bereits zurückgezogen. Die Erklärung damals: Chronische Kopfschmerzen.

Was sie allerdings nicht erzählte, dass die Kopfschmerzen in der Zeit der Partnerschaft mit der 26-Jährigen viel schlimmer wurden. Anfangs wollte sie nicht akzeptieren, dass ihre Kopfschmerzen mit der Psyche zu tun haben. Der Grund für die Schmerzen sei eine Verspannung im ganzen Körper gewesen, die aus einer PTBS (Posttraumatischen Belastungsstörung) entstand.

Weiter erzählte die Brünette: In der Zeit, in der sie zusammen in Berlin gewohnt hatten, entstanden viele Probleme, die sie bis heute verfolgen. Sie sei kontinuierlich in einem Angstzustand gewesen und könne sich an die Zeit nicht mehr richtig erinnern. Die Diagnose: Sie hatte über drei bis vier Monate in einer Dissoziation gelebt. In diesem Zustand sind die Wahrnehmung, Denken, Handeln und Fühlen getrennt und können eben auch zu Gedächtnisverlust führen. Dieser Zustand ging so weit, dass sie sogar einen Todesfall in der Familie vergessen habe.

Einmal soll die Brünette in der Beziehung auch Blut gespuckt haben. Die Ärzte sagten ihr, dass vor Stress eine Ader im Kopf geplatzt sei. Anni habe es heruntergespielt und meinte nur: "Das ist nicht so schlimm, das hatte mein Ex-Freund auch mal. Geh jetzt einfach schlafen, dann ist morgen schon wieder besser."

Ein weiterer großer Punkt, über den sie sprach, war Bodyshaming. Täglich habe Anissa, so der bürgerliche Name von "Anni the Duck" Kommentare über ihr Aussehen, ihren Kleidungsstil, die Haare und Make-up gemacht. Alles, was Toni gemacht hätte, sei falsch gewesen.