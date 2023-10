Fürs perfekte Halloween-Kostüm: Das nimmt Heidi Klum alles auf sich!

Für Heidi Klum (50) ist Halloween besonders anstrengend. (Archivbild) © Richard Shotwell/Invision/AP/dpa

"Ihr könnt euch das nicht vorstellen", sagte sie in einem Interview von "People.com". "Ich kann das Ganze nicht proben, es gibt nur den Tag selbst", meinte das deutsche Model.

Während Klum zu Beginn in den 2000er-Jahren ihr Make-up oft noch selbst übernahm, wird sie mittlerweile von Vollprofis geschminkt. Dafür nimmt sie in Kauf, mehrere Stunden in der Maske zu verbringen.

2019 etwa wurde sie einen ganzen Tag lang in einen Alien-Zombie verwandelt.

Dafür setzte sie sich extra an ein Fenster und lud die Menschen ein, sich den Prozess anzuschauen. "Ich wollte, dass die Menschen die Kunst dahinter sehen", erzählte sie.

Auch in diesem Jahr will Klum wieder ein spektakuläres Kostüm präsentieren. Einen Alternativ-Plan, falls die Umsetzung nicht klappen sollte, hat Klum nicht.