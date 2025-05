Heidi Klum zurück in TV-Show: "Hat sich angefühlt wie Nach-Hause-Kommen"

Heidi Klum (51) feiert ihr Comeback bei "Project Runway". © Kay Blake/ZUMA Press Wire/dpa

"Es hat sich angefühlt, wie Nach-Hause-Kommen", erzählte das Supermodel in einem Interview mit dem People-Magazin bei den American Music Awards 2025.

Von 2004 bis 2017 moderierte Klum die berühmte Sendung, in der Designer gegeneinander antreten. Während ihrer 13-jährigen Laufbahn als Moderatorin wurde die 51-Jährige für neun Emmys nominiert und gewann den Preis 2013 sogar zusammen mit Co-Moderator Tim Gunn (71). Nach ihrem Ausstieg 2018 hatte dann Model Karlie Kloss (32) die Moderation übernommen.

In der neuen Staffel wird dann endlich wieder Heidi Klum die Kreationen der Nachwuchs-Designer kritisch beäugen: "Ich liebe Mode einfach so sehr und finde es toll, wie interessiert sie sind und wie sie dafür brennen, einen Platz in der Modebranche zu ergattern. Es macht Spaß, ihnen eine Plattform zu geben, auf der sie ihr Können zeigen."

Da die Blondine schon so lange im Business ist, könne sie die Kleidung inzwischen "schon mit geschlossenen Augen beurteilen", obwohl sie dafür eigentlich die Augen offen halten müsse.