"Konnte ihn nicht zurücklassen": Heidi Klum präsentiert neuestes Familienmitglied
Los Angeles (USA) - Familienzuwachs im Hause Klum! Topmodel Heidi Klum (52) verkündet im Netz, erneut einen Hund adoptiert zu haben. Doch ihr Ehemann Tom Kaulitz (36) war anfangs alles andere als begeistert.
Auf ihrem Instagram-Account stellt sie das neue Familienmitglied in einem zuckersüßen Video vor. Das kleine Fellknäuel hört auf den Namen Fritz, wie das Model unter dem Clip verrät.
In dem Video schlendert die 52-Jährige durch ihre Wahlheimat Los Angeles und trägt den kleinen Vierbeiner dabei in einer Umhängetasche. Neugierig streckt Fritz seinen Kopf heraus. Mit einem strahlenden Grinsen wünscht die Modelmama ihren Followern dabei frohe Ostern.
Unter ihrem Post erklärt sie, wie es zu dem tierischen Nachwuchs kam: "Diese Woche gab es direkt neben unserem Filmstudio eine temporäre Adoptionsstelle mit über 50 Hunden. Im Laufe des Tages fanden die meisten Hunde ein neues Zuhause, doch dieser kleine, struppige Fellknäuel saß immer noch in seinem Käfig."
Der sechs Monate alte Hund erweichte Heidis Herz und prompt durfte Fritz mit ihr nach Hause kommen.
Nachdem Ehemann Tom überzeugt wurde, durfte Fritz mit nach Hause kommen
Ob sich ihr Angetrauter über das Ostergeschenk genauso gefreut hat wie Heidi? Anfangs eher weniger, wie sie schreibt. Denn laut der Model-Ikone habe sie einiges an Überzeugungsarbeit leisten müssen.
"Ich musste meinen Mann erst überzeugen, denn ich weiß, dass er Recht hat ... Aber ich konnte ihn nicht zurücklassen." Bei dem niedlichen Anblick hat Tom sicherlich nicht lang überlegen müssen, ehe er seine Meinung änderte.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/heidiklum