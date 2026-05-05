Lebende Statue: Heidi Klum ist kaum wiederzuerkennen

New York City (USA) - Heidi Klum (52) liebt ausgefallene Outfits - und das nicht nur an Halloween. Bei der Met Gala in New York zog das Supermodel mit seinem extravaganten Look alle Blicke auf sich.

Heidi Klum (52) kam vermummt zur diesjährigen Met Gala. © picture alliance / Evan Agostini/Invision/AP | Evan Agostini

"Fashion Is Art" lautete der Dresscode für das prominente Spenden-Event in diesem Jahr, was sich die kostümbegeisterte Modelmama nicht zweimal sagen ließ und einmal mehr ihre beispiellosen Verwandlungskünste unter Beweis stellte.

Statt in einer klassischen Red-Carpet-Robe schritt die 52-Jährige am Montag als wandelnde Statue die Treppen des Metropolitan Museum of Art empor und wurde mit ihrem einfallsreichen Kostüm zum Hingucker des Abends.

Im kreidegrauen Gewand, mit scheinbar fließendem Schleier und Lorbeerkranz auf dem Kopf erinnerte das Supermodel tatsächlich an eine Kunstskulptur aus der Antike. Heidis Augen wirkten durch helle Kontaktlinsen fast leblos, an den Füßen trug sie schlichte Sandalen in Steinoptik.

Auf ihrem Instagram-Account verriet Klum, dass hinter ihrem spektakulären Look Prothesen-Maskenbildner Mike Marino steckte, mit dem sie bereits seit Jahren für ihre legendären Halloween-Partys zusammenarbeitet. Der Künstler habe die Stoffe Latex und Spandex verwendet, um die GNTM-Chefin in eine wie aus Stein gemeißelte Marmorstatue zu verwandeln.

"Ich liebe Mode, ich liebe Kunst, und ich liebe es besonders, wenn beides aufeinandertrifft", schrieb Heidi zu einer Fotoreihe ihrer originellen Kostümierung, die Hunderttausende Menschen begeisterte.