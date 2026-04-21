Ohne BH auf rotem Teppich: Heidi Klum polarisiert mit freizügigem Look

New York City (USA) - Bei der Weltpremiere von "Der Teufel trägt Prada 2" zog Supermodel Heidi Klum (52) alle Blicke auf sich. Doch ihr extravaganter Look kam nicht bei jedem gut an.

Heidi Klum (52) wurde bei der Premiere von "Der Teufel trägt Prada 2" zum Hingucker. © ANGELA WEISS / AFP

In einer auf den ersten Blick hochgeschlossenen Robe in einem zarten, schimmernden Grünton schritt die GNTM-Chefin am Montagabend in New York City über den roten Teppich und stach dabei unter Dutzenden Stars wie etwa Anne Hathaway (43), Lady Gaga (40) oder Ashley Graham (38) besonders hervor.

Obwohl das bodenlange Kleid im Neckholder-Stil mit reichlich Stoff daherkam, ließ die 52-Jährige mit ihrem ausgefallenen Look doch tief blicken.

Der Clou: luftige Cut-outs an den Seiten des Gewands, die den Blick auf Heidis nackte Haut freigaben und enthüllten, dass sie für die Filmpremiere auf einen BH verzichtet hatte.

Ihren imposanten Auftritt nutzte die Modelmama clever für Werbung in eigener Sache, denn die Wahl ihres Outfits war keinesfalls willkürlich: Wie unter anderem bei Instagram bekannt wurde, stammt Heidis Kleid direkt aus ihrer US-Show "Project Runway", in der Nachwuchs-Modedesigner gegeneinander antreten.

Klum habe einen "Sieger-Look" aus der kommenden 22. Staffel getragen, heißt es auf dem offiziellen Account der Sendung.