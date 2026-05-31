Als Donald Trump über Heidi Klum ablästert, kontert das Supermodel gewitzt

Los Angeles - Schon seit Jahren lebt und arbeitet Heidi Klum (52) in den Vereinigen Staaten von Amerika. Selbstverständlich hat die weltweit bekannte Model-Mama Donald Trump (79) schon persönlich getroffen. Was die 52-Jährige über das US-amerikanische Staatsoberhaupt im Interview mit dem Zeit Magazin zum Besten gab, mag überraschen.

Heidi Klum (52) empfindet den US-Präsidenten als einen "lustigen Typ". © John Locher/Invision/dpa

Er sei ein "lustiger Typ", den sie einst am Filmset von "Studio 54" kennenlernte. Der 47. US-Präsident ist bekannt dafür, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt.

Die Frau, die mit ihrem Aussehen ihr Geld verdient, sei "keine 10 von 10 mehr", sagte Trump damals etwas abwertend über die TV-Persönlichkeit aus Deutschland.

Heidi in ihren Vierzigern soll sich davon jedoch nicht beirren haben lassen, sondern stattdessen witzig mit einem Posting gekontert haben.

"In der Mittagspause bei einem Job hatte ich es gehört, ich habe dann jemanden gebeten, den Kopf von Trump in Originalgröße auszudrucken. Den habe ich ausgeschnitten und gesagt: Jetzt bin ich eine 9,99", so die Blondine.

Sie traf den "Make America Great Again"-Verfechter bei diversen Events und soll ihn auch bei der Hochzeit mit Melania (56) erlebt haben.