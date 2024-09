Krankenhaus verlassen: Heinz Hoenig ist wieder zu Hause!

Nach mehreren Monaten im Krankenhaus ist Schauspieler Heinz Hoenig wieder zu Hause. Dort möchte sich ab sofort seine Frau um ihn kümmern.

Von Robert Lilge

Blankenburg/Berlin - Schauspieler Heinz Hoenig (72) musste Ende April wegen Herzproblemen in ein Krankenhaus nach Berlin gebracht werden. Jetzt ist er wieder zurück in seiner Heimat Blankenburg in Sachsen-Anhalt.

Heinz Hoenig (72) kann sich wieder auf sein Zuhause mit der Familie freuen. (Archivbild) © Screenshot/Instagram/anni.ka_hoenig Nach monatelangem Aufenthalt im Krankenbett und mehreren lebenswichtigen Operationen ist der Star aus "Das Boot" und "7 Zwerge" wieder zu Hause. Bereits Ende August machte der 72-Jährige große gesundheitliche Fortschritte und durfte das Krankenbett sowie sein Zimmer verlassen. "Heinz hat sich riesig gefreut. Er konnte es zunächst kaum glauben, endlich wieder zu Hause zu sein", sagte seine Frau Annika Kärsten-Hoenig (39) der "Bild". In Berlin wurde der Schauspieler kurz nach seinem Eintreffen im Krankenhaus ins künstliche Koma versetzt und an der Speiseröhre operiert. Eine wichtige Operation an der Hauptschlagader steht allerdings noch immer aus. Für diesen Eingriff muss er zu einem späteren Zeitpunkt wieder ins Krankenhaus verlegt werden.

Heinz Hoenig soll sich nicht als "Kranker" fühlen