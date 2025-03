Liebes-Überraschung: Heinz Hoenig und seine Annika heiraten - schon wieder!

Blankenburg/Sylt - Romantische Überraschung! Annika (39) und Heinz Hoenig (72) machen am Samstag einen ganz besonderen Ausflug, um ihre Liebe zu feiern. Sie geben sich bereits zum zweiten Mal das Jawort.

Heinz (72) und Annika Hoenig (39) erneuern am Samstag ihr Ehegelübde auf Sylt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/anni.ka_hoenig

Jetzt ist das Geheimnis geplatzt! Wie Bild erfuhr, fährt die 39-Jährige mitsamt Ehemann und den beiden Kindern grobe sechs Stunden bis auf die Promi-Insel Sylt.

Denn die Dreifachmutter hat eine ganz besondere Überraschung für ihren "Heinzi". Die beiden erneuern am heutigen Samstag ihr Ehegelübde! Die zweite Hochzeit ist allerdings nur symbolisch, also ohne Pfarrer oder Standesbeamten.

Vor ziemlich genau sechs Jahren gaben sich Annika und Heinz am 30. März 2019 in ihrer Wahlheimat Blankenburg (Sachsen-Anhalt) das Jawort. Seitdem wurde ihre Liebe durch zwei gemeinsame Kinder bereichert.

Schon seit einigen Tagen ließ Annika Kärsten-Hoenig auf Instagram immer wieder verlauten, dass sie mysteriöse Pläne für das Wochenende von ihrem 40. Geburtstag schmieden würde.

"Heinz und ich sind schon fleißig, [...] denn wir haben ja was vor in ein paar Tagen. Heinzi weiß mittlerweile, wo es hingeht, aber was stattfinden wird, nicht", erklärte die gelernte Krankenschwester. Na, die Überraschung ist gelungen!