Helene Fischer mit großer Ankündigung! Die Sängerin spielt Zusatzkonzert in Köln

Köln - Fans von Helene Fischer (38) haben allen Grund zur Freude! Die Sängerin spielt trotz ihrer sechs Konzerte in der Kölner LANXESS Arena noch ein Zusatzkonzert. Schon am morgigen Mittwoch startet der Vorverkauf.

Helene Fischer hat noch etwas Luft im Tour-Kalender gefunden und spielt am 29. August ein Zusatzkonzert in Köln. © Federico Gambarini/dpa

Wegen ihrer schweren Rippenverletzung musste die beliebte Schlagersängerin den Start ihrer großen Tournee verschieben.

Auch die Kölner Haie waren von der Planung rund um die riesige Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz betroffen. Erst wenige Tage vor Bekanntgabe der Verletzung sollte der KEC im Kampf ums DEL-Halbfinale gegen die Adler Mannheim nach Krefeld ausweichen.

Dann kam die Verletzung und die Rolle rückwärts - die Haie konnten Spiel sechs gegen Mannheim in der LANXESS Arena austragen. Die Tour wurde auf den 11. April verschoben!

Am Dienstag kündigten die Veranstalter an, dass die 38-Jährige zusätzlich zu ihren sechs (!) Auftritten in der Domstadt ein siebtes Konzert am Dienstag, 29. August 2023 geben wird.

"Die Einzigartigkeit dieser Tournee wird durch das Alleinstellungsmerkmal von fünf bis sieben Konzerten auf jeder Station unterstrichen, eine Größenordnung, an die kaum ein anderer nationaler oder internationaler Künstler heranreicht", teilte Veranstalter Live Nation mit.