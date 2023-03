Kölner Haie: Konzert-Aus von Helene Fischer sorgt für ein weiteres Heimspiel

Köln - Ein mögliches Spiel sechs in der Viertelfinal-Playoff-Serie der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Adler Mannheim kann nun doch in der Lanxess Arena stattfinden.

Des einen Leid ist des anderen Freud. Weil Helene Fischer (38) ihren Tourauftakt wegen einer Rippenfraktur verschieben muss, dürfen die Kölner Haie nun doch in der Lanxess Arena spielen. Dies bestätigten die Betreiber der Arena am heutigen Dienstagvormittag.

Sollte es nun zu einem sechsten Spiel in der Viertelfinal-Playoff-Serie gegen die Adler Mannheim kommen, darf der KEC in eigener Halle ran.

Die Partie würde am kommenden Sonntag (26. März) stattfinden. Zunächst sollten die Haie jedoch in Krefeld spielen, da an diesem Tag das zweite von sechs Konzerten der deutschen Schlager-Queen in der Lanxess Arena hätte stattfinden sollen.

Nun profitiert der achtmalige deutsche Meister von der Verletzung der "Atemlos durch die Nacht"-Interpretin. "Wir danken allen Beteiligten, dass es nun 'grünes Licht' für dieses mögliche Spiel in Köln gibt. Unser Dank geht auch an die YAYLA Arena, die Krefeld Pinguine, die PENNY DEL und die Adler Mannheim für das sehr kollegiale Miteinander sowie an das Fanprojekt für die Unterstützung und an unsere Fans und Partner für ihr Verständnis bei diesem komplizierten Thema", schrieben die Haie auf ihrer Internetseite.

Zudem schickte der KEC Genesungswünsche an die 38-jährige Sängerin. "Bei aller Freude, das mögliche Spiel nun doch in unserer Arena austragen zu können, wünschen wir Helene Fischer gute Genesung und eine erfolgreiche Tournee."