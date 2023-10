"Katzeklo"-Sänger Helge Schneider veröffentlicht neuen Krimi

Köln - Der Entertainer Helge Schneider (68) hat einen neuen Krimi geschrieben. Protagonist in "Stepptanz" ist abermals Kommissar Schneider, der bereits in fünf früheren Büchern des Künstlers ermittelte.

Er habe bereits vor mehreren Jahren mit den Arbeiten zu dem Buch begonnen, schreibt Schneider (68, "Katzeklo") im Epilog. "Die Realität hat in großer Eile meine absurden Ideen bezüglich des Buches eingeholt", so Schneider.

Der in Mülheim an der Ruhr lebende Künstler, der vor allem als "Musikclown" (Eigenbezeichnung) und Jazzmusiker bekannt wurde, geht mit dem Buch auf Lesereise. Start ist am 14. Oktober in Berlin.