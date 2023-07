Influencer-Leiden: Denise und Henning Merten haben kaum mehr Zeit füreinander

Berlin - Social-Media, Familie und der Alltag, bei so vielen Erledigungen bleibt unterm Strich kaum Zeit für sich als Paar. Das müssen derzeit auch Denise (33) und Henning Merten (33) erfahren. Beide hätten gerne mehr Zeit füreinander.

Seit mittlerweile vier Jahren gehen die beiden gemeinsam durchs Leben. © Screenshot/Instagram/denise_merten (Bildmontage)

Die ehemalige Bachelor-Kandidatin Denise Merten und der Ex-BTN-Star Henning Merten funktionieren als Patchwork-Familie blendend. Seit mittlerweile vier Jahren gehen die beiden Influencer nun schon gemeinsam durchs Leben.

2019 gaben beide ihre Beziehung bekannt und 2022 wurde dann im großen Stil geheiratet. In ihren Storys machen beide immer einen sehr verliebten Eindruck - doch auch hier sieht die Realität manchmal ein wenig anders aus.

Wie Denise im Interview mit Promiflash erzählt, wünscht sich vor allem die 33-Jährige mehr gemeinsame Zeit mit Ehemann Henning.

"Also unsere Zweisamkeit kommt extrem zu kurz, muss man ehrlich so sagen", sagte Denise. Vor allem, wenn man ein Kind hat und beide Eltern berufstätig sind, bleibt am Ende einfach kaum Zeit für Stunden zu zweit.

Viele Fans der beiden fragen sich zudem, ob es denn irgendwann auch noch ein gemeinsames Kind geben wird. Auch zu diesem Thema stand die 33-jährige Rede und Antwort: "Wir sagen immer, es ist das, was uns noch viel, viel stärker miteinander verbinden würde."