Höllische Schmerzen, Krankenhaus! So geht es Marco Cerullo

Mallorca (Spanien) - Großer Schock um Realitystar Marco Cerullo (36)! Der Ex-Freund von Christina Grass (36) musste am Donnerstag kurzfristig ins Krankenhaus.

Alles in Kürze

Marco Cerullo hat im Laufe der vergangenen Jahre im TV-Geschäft Fuß gefasst. © Roberto Pfeil/dpa

Erst per Instagram-Story, im Anschluss mit einem zweiminütigen Video: Über diesen Weg hat TV-Promi Marco Cerullo seine Community über seinen jüngsten Krankenhausbesuch informiert.

"Leute, ich sag' euch: Das war gestern ein Tag, das habe ich so erst selten erlebt. Auch die im Krankenhaus haben gedacht: 'Der Jung verreckt gleich'. Mir ging es echt so dreckig", erklärt der "Prominent getrennt"-Kandidat.

Offenbar scheint Marco ein hartnäckiger Virus auf die Bretter geschickt und sämtliche ungewollte körperliche Reaktionen ausgelöst zu haben.

"Ich hatte so Magenschmerzen. Als ich aufs Zimmer gekommen bin, war noch alles okay. Ich habe zwei Stunden gepennt und dann musste ich schon aufs Klo. Wie Wasser kam das hinten aus meinem Ar*** heraus. Jede halbe Stunde ... Das ging so lange, bis ich morgens angefangen habe vom Allerfeinsten zu reiern."

Einzig und allein ein Besuch beim Arzt konnte dem 36-Jährigen offensichtlich noch helfen, um die Schmerzen in den Griff zu bekommen.